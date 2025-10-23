LIVE Berrettini-Norrie ATP Vienna 2025 in DIRETTA | alle 12.00 in campo il romano

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Matteo Berrettini ed il britannico Cameron Norrie. Terzo confronto diretto in assoluto tra i due con il romano finora sempre vincitore. L’ultima sfida risale al primo turno degli Australian Open 2025 quando l’azzurro si impose per 3-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale l’australiano Alex De Minaur, che ieri ha regolato comodamente l’austriaco Misolic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini norrie atp vienna 2025 in diretta alle 1200 in campo il romano

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: alle 12.00 in campo il romano

Altri contenuti sullo stesso argomento

live berrettini norrie atpLIVE Berrettini-Norrie, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: alle 12.00 in campo il romano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Da oasport.it

live berrettini norrie atpAtp Vienna 2025, il programma di oggi: partite e orari - Giornata imperdibile all'Atp 500 di Vienna: in campo cinque italiani tra cui il derby Sinner- Da sport.sky.it

live berrettini norrie atpBerrettini-Popyrin: highlights Atp Vienna - Agli ottavi, Berrettini affronterà Cameron Norrie. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Norrie Atp