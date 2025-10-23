LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-7 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il britannico cancella un match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 7-6 (9) Secondo set Norrie. E purtroppo scappa via il dritto in uscita dal servizio del romano. Si va al terzo. 10-9 Set point Norrie. Servizio e dritto ben giocato dal britannico. 9-9 Prima al centro vincente del tennista di Johannesburg. 9-8 MATCH POINT BERRETTINI. Arriva la stecca con la risposta di dritto del britannico. 8-8 E’ lunga la risposta di rovescio del numero 35 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

