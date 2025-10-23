LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-7 6-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro ruggisce e vola ai quarti dopo una maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 15:34 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Norrie. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:33 16 ACE ed un doppio fallo per Matteo, che ha servito il 69% di prime ricavando il 73% dei punti. 6 ACE e 2 doppi errori per Norrie, sotto il 70% di resa con la prima. 15:32 3 ore e 20 minuti di battaglia servono al romano per approdare ai quarti dell’ATP 500 di Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-7 6-4, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro ruggisce e vola ai quarti dopo una maratona

