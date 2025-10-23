LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-7 3-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | fasi decisive del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 4-3 Game Norrie. Servizio, dritto e difficilissimo smash a rimbalzo da fondo campo del numero 35 ATP. 40-30 Stavolta è il britannico a destreggiarsi bene sotto rete. 30-30 Perfetta la stop volley di rovescio in allungo di Norrie. 15-30 Il nastro costringe Matteo ad avanzare a rete, con l’azzurro che fa buona guardia. 15-15 Contro smorzata deliziosa dell’italiano. 15-0 Gran rovescio in controbalzo del britannico. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
De Minaur vola ai quarti L’australiano supera il padrone di casa Filip Misolic con un doppio 6-4 e vola ai quarti di finale del torneo di Vienna, dove attende il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. - X Vai su X
Saranno in totale cinque(!) gli italiani presenti sul Campo Centrale domani a Vienna Il programma 12.00 - Berrettini-Norrie 13.30 - Medvedev-Moutet A seguire - Arnaldi-Zverev Not before 17.30 - Sinner-Cobolli Not before 20.15 - Mu - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-7, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il britannico cancella un match point - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Scrive oasport.it
Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live - Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della c ... Riporta msn.com
Berrettini-Norrie: orario, precedenti e dove vederla in tv - I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con l’azzurro che conduce con un parziale di 2- Riporta msn.com