40-30 Comodo passante di dritto in avanzamento a segno per Berrettini. 40-15 Prima esterna e tocco in contropiede vincente del numero 35 ATP. 30-15 E' lungo il dritto dal centro del britannico. 30-0 Altro ACE. 15-0 ACE Norrie. 6-5 Game Berrettini. Con un ACE Matteo tiene la battuta e spedisce l'avversario e servire nuovamente per restare nel match. 40-0 Splendido dritto in cross strettissimo dell'italiano.

LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il britannico serve per rimanere nel match