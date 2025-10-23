LIVE Berrettini-Norrie 7-6 6-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | il britannico serve per rimanere nel match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 40-30 Comodo passante di dritto in avanzamento a segno per Berrettini. 40-15 Prima esterna e tocco in contropiede vincente del numero 35 ATP. 30-15 E’ lungo il dritto dal centro del britannico. 30-0 Altro ACE. 15-0 ACE Norrie. 6-5 Game Berrettini. Con un ACE Matteo tiene la battuta e spedisce l’avversario e servire nuovamente per restare nel match. 40-0 Splendido dritto in cross strettissimo dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
De Minaur vola ai quarti L’australiano supera il padrone di casa Filip Misolic con un doppio 6-4 e vola ai quarti di finale del torneo di Vienna, dove attende il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. - X Vai su X
Saranno in totale cinque(!) gli italiani presenti sul Campo Centrale domani a Vienna Il programma 12.00 - Berrettini-Norrie 13.30 - Medvedev-Moutet A seguire - Arnaldi-Zverev Not before 17.30 - Sinner-Cobolli Not before 20.15 - Mu - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Norrie 7-6 4-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: continuano a dominare i servizi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Segnala oasport.it
Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live - Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della c ... Si legge su msn.com
Berrettini-Popyrin: highlights Atp Vienna - Agli ottavi, Berrettini affronterà Cameron Norrie. Si legge su sport.sky.it