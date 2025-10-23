LIVE Berrettini-Norrie 7-6 2-1 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 2-1 Game Berrettini. ACE dell’azzurro! 40-30 Di un soffio lungo il dritto lungolinea del britannico. 30-30 Prima al centro vincente provvidenziale del laziale. 15-30 Il britannico incrocia con il rovescio producendo l’errore di dritto dell’avversario. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto lungolinea di Matteo. 15-0 Gran prima a uscire del romano. 1-1 Game Norrie. Non passa il dritto di Berrettini, che torna ora alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
VIENNA OPEN 2025 OTTAVI di FINALE OGGI GIOVEDÌ 23 Ott. DERBY AZZURRO ORE 17.30 Jannik SINNER vs Flavio COBOLLI Ma Il Torneo Austriaco parla Italiano // Non solo SINNER agli ottavi ORE 12.00 Matteo BERRETTINI vs Cameron NORRIE O - facebook.com Vai su Facebook
De Minaur vola ai quarti L’australiano supera il padrone di casa Filip Misolic con un doppio 6-4 e vola ai quarti di finale del torneo di Vienna, dove attende il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. - X Vai su X
LIVE Berrettini-Norrie 6-6, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: primo set deciso dal tiebreak - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Come scrive oasport.it
Berrettini diretta Atp Vienna: segui la sfida contro Norrie di oggi live - Dopo aver sconfitto in due set l'australiano Popyrin, Matteo Berrettini affronta Cameron Norrie: in palio i quarti di finale del torneo Atp di Vienna, in corso di svolgimento sul veloce indoor della c ... Riporta msn.com
Berrettini-Popyrin 2-0, Atp Vienna: l'azzurro vola agli ottavi, sfiderà Norrie - Matteo sfida l'australiano: in palio la qualificazione al secondo turno dell'Open austriaco. Si legge su corrieredellosport.it