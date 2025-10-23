LIVE Berrettini-Norrie 6-6 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | primo set deciso dal tiebreak

Oasport.it | 23 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 1-1 Servizio e dritto a segno per il romano. 1-0 Norrie. ACE del britannico. 6-6 Game Berrettini. E’ lungo il rovescio di Norrie. Tiebreak time a Vienna! 40-0 Servizio e dritto. Alè Matteo! 30-0 Contropiede di dritto vincente del romano. 15-0 ACE Berrettini, il quarto. 6-5 Game Norrie. Non passa la risposta di rovescio di Berrettini, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per rimanere nel set. 🔗 Leggi su Oasport.it

