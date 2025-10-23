LIVE Berrettini-Norrie 4-5 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 40-15 Il romano perde il controllo del dritto. 40-0 Servizio vincente. 30-0 Altra prima pesante dell’azzurro. 15-0 Prima al centro vincente di Matteo. 5-4 Game Norrie. Fuori misura la risposta di Berrettini, che dopo il cambio campo servirà per restare nel set. 40-0 Si ferma sul nastro il dritto in chop in avanzamento dell’italiano. 30-0 Scappa via il dritto lungolinea di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it

