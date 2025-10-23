LIVE Berrettini-Norrie 1-4 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | break del britannico
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ZVEREV (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 15-0 Si ferma sul nastro il rovescio in back dell’azzurro. 2-4 Game Berrettini. Se ne va il rovescio del numero 35 ATP, che torna ora alla battuta. AD-40 E’ lunga la risposta di rovescio di Norrie. 40-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio del britannico. 40-AD Palla del doppio break Norrie. Troppa fretta del romano, che spedisce out il dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
VIENNA OPEN 2025 OTTAVI di FINALE OGGI GIOVEDÌ 23 Ott. DERBY AZZURRO ORE 17.30 Jannik SINNER vs Flavio COBOLLI Ma Il Torneo Austriaco parla Italiano // Non solo SINNER agli ottavi ORE 12.00 Matteo BERRETTINI vs Cameron NORRIE O - facebook.com Vai su Facebook
De Minaur vola ai quarti L’australiano supera il padrone di casa Filip Misolic con un doppio 6-4 e vola ai quarti di finale del torneo di Vienna, dove attende il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Cameron Norrie. - X Vai su X
LIVE Berrettini-Norrie 1-2, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: il britannico annulla una palla break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI- Lo riporta oasport.it
Berrettini-Norrie: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro affronta oggi, giovedì 23 ottobre, il britannico Cameron Norrie, numero 35 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ot ... Scrive msn.com
Berrettini-Norrie, secondo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il tennista romano ha superato in due set Alexei Popyrin all'esordio: un successo importante alla prima uscita sul veloce indoor della capitale austriaca ... Da msn.com