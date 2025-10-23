LIVE Arnaldi-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | ora Medvedev poi il ligure!!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (NON PRIMA DELLE 20.15) 15:37 Super Vittoria di Matteo Berrettini che batte Norrie per 7-6 6-7, 6-4 ed è in quarti a Vienna! Strada libera per Medvedev e Moutet: poi Arnaldi! 14:40 Dopo due ore e mezzo di battaglia Matteo Berrettini e Cameron Norrie sono 1-1! Poi Medvedev-Moutet e dopo Arnaldi!!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI al tedesco Alexander Zverev per un posto ai quarti contro Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
