LIVE Arnaldi-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | l’azzurro cova il sogno del colpaccio contro il n3 del mondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI (NON PRIMA DELLE 17.30) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI al tedesco Alexander Zverev per un posto ai quarti contro Tallon Griekspoor. Il ligure arriva a questa partita dopo tre brillanti vittorie: due nel tabellone cadetto volte a qualificarsi, una contro Kovacevic in tabellone principale, in un derby tra qualificati. Ecco che oggi potrà quindi far valere tutte le sue qualità di giocatore che, quando è sfavorito, si esalta e diventa pericolosissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
