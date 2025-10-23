LIVE Arnaldi-Zverev ATP Vienna 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) Giocatori in campo! 18:11 Tanta lotta in entrambi i precedenti sia a Toronto che ad Acapulco sul cemento outdoor. Vediamo se anche oggi il ligure sarà in grado di fare partita pari! 18:05 Si chiude il match di Medvedev con la sua sconfitta per 7-6 6-4, avanti Moutet. Ora Arnaldi-Zverev. 17:05 Moutet-Medvedev 7-6, poi Arnaldi! 16:46 Interminabile primo set tra Medvedev e Moutet, 6-5 per il russo, ricordiamo che poi toccherà ad Arnaldi sfidare Zverev! 15:37 Super Vittoria di Matteo Berrettini che batte Norrie per 7-6 6-7, 6-4 ed è in quarti a Vienna! Strada libera per Medvedev e Moutet: poi Arnaldi! 14:40 Dopo due ore e mezzo di battaglia Matteo Berrettini e Cameron Norrie sono 1-1! Poi Medvedev-Moutet e dopo Arnaldi!!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI al tedesco Alexander Zverev per un posto ai quarti contro Tallon Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it

