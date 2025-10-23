LIVE Arnaldi-Zverev 4-6 2-3 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | altro break match compromesso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) 0-30 Risposta nei piedi e dritto vincente. Semi-miracolo di Arnaldi! 0-15 Gratuito di rovescio Zverev! 2-3 Tiene la battuta Arnaldi. 40-15 Prima vincente. Serviva prima però! 30-15 Contro smorzata in rete di Arnaldi. 30-0 Con il rovescio Arnaldi. 15-0 Servizio e dritto Arnaldi. 1-3 A zero il tedesco. 40-0 Servizi e rovescio. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto. 1-2 Doppio fallo e altro break. 30-40 Altro regalo di Arnaldi di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook
? Zverev v Arnaldi ? R16 Vienna ? 3rd match c.4pm cet - X Vai su X
LIVE Arnaldi-Zverev 4-6, 3-4, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: altro break, match compromesso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- Riporta oasport.it
LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in campo Arnaldi contro Zverev, lunga attesa per il toscano - 07 Calato il sipario sulla sfida tra Medvedev e Moutet, col successo a sorpresa del francese col punteggio di ... Come scrive oasport.it
ATP Vienna, Arnaldi affronta Zverev: contro il tedesco servirà l’impresa - I due tennisti si ritrovano contro per la terza volta quest'anno agli ottavi dell'ATP 500 di Vienna. Secondo agimeg.it