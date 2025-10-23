CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) 0-30 Risposta nei piedi e dritto vincente. Semi-miracolo di Arnaldi! 0-15 Gratuito di rovescio Zverev! 2-3 Tiene la battuta Arnaldi. 40-15 Prima vincente. Serviva prima però! 30-15 Contro smorzata in rete di Arnaldi. 30-0 Con il rovescio Arnaldi. 15-0 Servizio e dritto Arnaldi. 1-3 A zero il tedesco. 40-0 Servizi e rovescio. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto. 1-2 Doppio fallo e altro break. 30-40 Altro regalo di Arnaldi di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 4-6, 2-3, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: altro break, match compromesso