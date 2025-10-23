LIVE Arnaldi-Zverev 4-6 1-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | primo set al tedesco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) Second 30-30 Rovescio lungoriga a segno Zverev. 30-15 Palle corta a segno! 15-15 Rimedia bene l’azzurro! 0-15 Doppio fallo pesante di Arnaldi. 1-1 A trenta Zverev. 40-30 Doppio fallo ininfluente. 40-15 Prima vincente. 30-15 Dritto a segno di Zverev. Il miglior tedesco dell’anno. 15-15 Ace. 0-15 Gran risposta nei piedi e attacco di dritto a segno!!! Stavolta lo smash c’è! 1-0 In qualche modo nonostante disastri Arnaldi è avanti nel secondo set! A-40 Muove la palla con il dritto e fa punto Arnaldi! 40-40 Doppio fallo e vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
