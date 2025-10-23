CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) 4-5 Errore di rovescio. Break. Compromette il primo set con un game a dir poco disastroso il ligure. 30-40 Ace! 15-40 Di metri fuori il dritto difensivo. Ha spento la luce Arnaldi. 15-30 Niente, butta via la smorzata dopo la prima Arnaldi. 15-15 La risposta di rovescio di Zverev aveva dato il 90% del punto. Poi l’errore clamoroso al volo di dritto. Seconda 0-15 Attacca di rovescio e chiude lo smash Zverev. Attenzione! 4-4 Ace. 40-15 Rovescio difensivo in rete di Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Zverev 4-5, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: c’è il break