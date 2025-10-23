LIVE Arnaldi-Zverev 1-0 ATP Vienna 2025 in DIRETTA | iniziato il match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-COBOLLI LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY (dopo Sinner) 1-1 Ace. A trenta Zverev. 40-30 Ace di seconda. 30-30 Vola via il rovescio di Zverev! 30-15 Servizio vincente. 15-15 Largo il dritto di Zverev. 15-0 Manca un po’ di cattiveria al ligure nella chiusura dopo la smorzata, avrebbe potuto andare al corpo. Alla fine il quindici lo vince il tedesco. 1-0 Parte bene il ligure! 40-30 lungo il dritto in corsa di Arnaldi. 40-15 Dritto dal centro out di Zverev! 30-15 Largo il rovescio del ligure. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sono cinque gli italiani protagonisti oggi all'#Atp500 di Vienna. Alle 12 si parte con Berrettini-Norrie. Da non perdere, non prima delle 14, anche la sfida tra Matteo Arnaldi e Sascha Zverev. Non prima delle 17.30, poi, sarà la volta del derby Sinner-Cobolli. Si tr - facebook.com Vai su Facebook
? Zverev v Arnaldi ? R16 Vienna ? 3rd match c.4pm cet - X Vai su X
LIVE Arnaldi-Zverev 1-0, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: iniziato il match! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI- oasport.it scrive
LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: in campo Arnaldi contro Zverev, lunga attesa per il toscano - 07 Calato il sipario sulla sfida tra Medvedev e Moutet, col successo a sorpresa del francese col punteggio di ... Scrive oasport.it
ATP Vienna, Arnaldi affronta Zverev: contro il tedesco servirà l’impresa - I due tennisti si ritrovano contro per la terza volta quest'anno agli ottavi dell'ATP 500 di Vienna. agimeg.it scrive