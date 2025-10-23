Lituania | violato spazio aereo da russi
20.05 Nel pomeriggio due aerei russi,un SU-30 e un IL-78, hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine tra il Paese baltico e l'oblast di Kaliningrad per essere poi scortati da due Eurofighter Typhoon dell'aeronautica militare spagnola. "Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta, ciò conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea" ha scritto su X il presidente lituano.Sarà convocato l'ambasciatore russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lituania, bambini a scuola di droni. Il viceministro della Difesa: "Rafforziamo la preparazione civile e sociale" https://tg.la7.it/esteri/lituania-corsi-droni-scuola-bambini-11-anni-17-10-2025-246124 - facebook.com Vai su Facebook
Lituania, presidente Nauseda: “Aerei militari russi hanno violato nostro spazio aereo” - "Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano". Riporta msn.com
Scramble, aerei militari russi violano lo spazio aereo lituano. Vilnius: «Atto sconsiderato e pericoloso» - Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale ... msn.com scrive
Due aerei russi violano lo spazio aereo lituano - 78 russi hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine tra il Paese baltico e l'oblast di Kaliningrad. Riporta ansa.it