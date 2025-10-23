Lituania | violato spazio aereo da russi

20.05 Nel pomeriggio due aerei russi,un SU-30 e un IL-78, hanno brevemente violato lo spazio aereo della Lituania nei pressi del confine tra il Paese baltico e l'oblast di Kaliningrad per essere poi scortati da due Eurofighter Typhoon dell'aeronautica militare spagnola. "Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta, ciò conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea" ha scritto su X il presidente lituano.Sarà convocato l'ambasciatore russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it