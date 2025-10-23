Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Scandalo mafia e scommesse in Nba, Direttore Fbi "frode di grande proporzione" ilgiornaleditalia.it
Trionfo europeo per Bologna e Fiorentina agi.it
Europa e Conference League, blitz esterni per Bologna e Fiorentina gazzettadelsud.it
NaukNauk: come funziona la app per animare le Action figure lucascialo.it
Roma Viktoria Plzen 0-0 LIVE: match in equilibrio calcionews24.com
Menez rivela: “Dopo il Milan avevo perso un po’ la voglia di lavorare” pianetamilan.it
DIRETTA Europa League, Roma Viktoria Plzen 0 0 | Adu al volo, palla fuori LIVE
Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblu di Hy... ► calciomercato.it
Fabio Iacobucci, morto a 46 anni il "Vichingone" dal cuore gentile
Soriano nel Cimino piange la prematura morte di Fabio Iacobucci, stroncato a soli 46 anni da una m... ► viterbotoday.it
Trionfo europeo per Bologna e Fiorentina
AGI - Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione superando in trasferta il Fcsb ... ► agi.it
Pd: Guerini, 'iniziativa riformisti per dare mano al Pd'
Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Cerchiamo di dare una mano al Pd. Penso che la strategia dell'unità de... ► iltempo.it
Gyokeres si carica l'Arsenal sulle spalle: “Arriveranno ancora tanti gol”
Londra, 23 ottobre 2025 – Viktor Gyokeres vuole prendersi l'Arsenal. L'attaccante, arrivato la scor... ► sport.quotidiano.net
Ucraina, i dubbi dei Paesi Ue (anche dell’Italia) sugli asset russi
Bruxelles, 23 ott. (askanews) – Sull’utilizzo degli asset russi, congelati per finanziare la resi... ► ildenaro.it
Tebas criticato dal Guardian: “Se avesse consultato le parti prima il piano Miami non sarebbe fallito”
Il quarto tentativo della Liga di giocare a Miami fallisce ancora. Il Real Madrid si oppone, mancan... ► ilnapolista.it
Terremoto in Calabria: magnitudo 5.2 avvertita in diverse città
Una forte scossa di terremoto ha colpito la Calabria questa mattina, avvertita in gran parte della ... ► donnemagazine.it
Due velivoli militari russi sorvolano lo spazio aereo lituano
Nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, intorno alle 18 ora locale (le 17 in Italia), due velivoli mil... ► lettera43.it
Fallout Day 2025 – Tutte le “novità” di Bethesda
Poco fa si è conclusa la seconda edizione del Fallout Day, anniversario della caduta delle bombe ne... ► nerdpool.it
La Fiorentina ritrova il sorriso in Conference: 3 0 al Rapid e primo posto nel girone
Bella e convincente come ancora non si era vista. La Fiorentina rialza la testa in Europa vincendo... ► firenzetoday.it
Lucca Comics & Games 2025: modifiche alla circolazione dei bus
Autolinee Toscane informa che dalle 22:00 del 28 ottobre alle 00.00 del 2 novembre 2025 saranno eff... ► firenzepost.it
Report, multa da 150mila euro del Garante della Privacy a Ranucci sul caso Boccia Sangiuliano. Il giornalista: “Qualcuno sta armando l’Autorità”. Che minaccia azioni legali
Da un lato la solidarietà (di facciata) di tutta la politica dopo l’attentato. Dall’altro il lavori... ► lanotiziagiornale.it
L'attore Stefano Accorsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 L'attore Stefano Accorsi è arrivato sul red carpet della Fes... ► open.online
Lagalla incontra il console della Tunisia: "Insieme per costruire una Palermo sempre più aperta"
Il sindaco Roberto Lagalla questa mattina a Palazzo Palagonia ha ricevuto il console della Tunisia... ► palermotoday.it
Tudor Juve, il tecnico bianconero è a rischio? Ecco cosa può succedere in caso di sconfitta contro la Lazio di Sarri di domenica: gli scenari
Tudor Juve, si gioca la panchina contro la Lazio: cosa accadrebbe in caso di sconfitta con la squad... ► calcionews24.com
Sánchez paga pegno agli alleati: odio verso Madrid e antifascismo
Il governo socialista intende bollare la sede della regione della capitale come luogo di tortura fr... ► laverita.info
Conte massacrato da Libero: «Grado massimo della ‘scala Mazzarri’. Non vede l’ora di uscire dalla Champions. De Laurentiis dovrebbe chiedergli spiegazioni»
di Redazione JuventusNews24Conte massacrato da Libero: «Grado massimo della ‘scala Mazzarri’. Non ve... ► juventusnews24.com
Il commissario straordinario AdSP adotta il bilancio di previsione 2026 di Gioia Tauro
Guardano allo sviluppo dei cinque porti il bilancio di previsione 2026 e il programma triennale de... ► reggiotoday.it
Mangi aglio e vuoi che il tuo alito resti fresco? Basta un semplice alimento
Un gruppo di scienziati ha risposto ad una delle domande più frequenti: esiste un modo di eliminare... ► cityrumors.it
La giovane atleta gallipolina Emma Manco sul tetto del mondo ai Wka World Championships
GALLIPOLI – Buona l’affermazione della giovane atleta gallipolina Emma Manco ai campionati del mon... ► lecceprima.it
Le mamme di via Messina Marine: "Alla Bandita slalom coi passeggini fra la spazzatura e marciapiedi disastrati"
Noi mamme di via Messina Marine siamo costretti a fare lo slalom coi passeggini fra la spazzatura, d... ► palermotoday.it
Fiorentina vince (0 3) e rinasce a Vienna. Gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Ora ripartenza in campionato. Pagelle
La Fiorentina che non ti aspetti vince in casa del Rapid Vienna (0-3) giocando una partita "vera". ... ► firenzepost.it
Tudor a rischio esonero dopo la Lazio? Cosa può succedere in caso di ko contro i biancocelesti di Sarri nel match di domenica
di Redazione JuventusNews24Tudor a rischio esonero dopo la Lazio? Cosa può succedere in caso di ko c... ► juventusnews24.com
Europa e Conference League, blitz esterni per Bologna e Fiorentina
Fscb - Bologna 1-2 Marcatori: 9' pt Odgaard, 12' pt Dallinga, 9' st Birligea Fcsb (4-2-3-1): Tarnova... ► gazzettadelsud.it
È nata la Compagnia del Gusto. Il ceo Ettore Nicoletto: " Investiamo nei settori ittico, vinicolo e gastronomico"
Parola d'ordine: eccellenze enogastronomiche. Ma anche salubrità, sostenibilità e un modello finanzi... ► quotidiano.net
Crisi idrica, dichiarato lo stato di emergenza regionale
La Giunta regionale ha adottato il ‘Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-... ► foggiatoday.it
LIVE Olimpia Milano Valencia 18 24, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: rimbalzi e attacco premiano gli spagnoli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-29 Difesa pessima di Milano, canestro di Sako e timeou... ► oasport.it
Sfida azzurra all’Atp 500 di Vienna: Jannik Sinner contro Flavio Cobolli. Dove vedere la partita in tv
Da una parte Jannik Sinner, imbattuto nei derby con i connazionali (16-0), dall’altra Flavio Cobol... ► open.online
Conference League, la Fiorentina vince con il Rapid Vienna
Conference League, Fiorentina travolgente: 3-0 al Rapid Vienna Netta vittoria della Fiorentina in t... ► calcionews24.com
Incentivi auto elettriche 2025, i fondi sono esauriti
È durata poco più di una giornata la campagna di incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Il min... ► gazzetta.it
Tragico incidente in Venezuela: aereo cade pochi secondi dopo il decollo
Un aereo è precipitato subito dopo il decollo a Paramillo, nello stato di Táchira (Venezuela). Il ve... ► video.gazzetta.it
Conclusa la tre giorni degli Stati generali sulla salute e la sicurezza sul lavoro, Gribaudo: “Più giustizia per le vittime”
ROMA – “Come ci ha ricordato nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella, serve un’alleanza p... ► lopinionista.it
Lo studente reggino Caccamo nominato Alfiere del Lavoro 2025
“Alfredo Caccamo, già studente della V O del nostro liceo, diplomato nella sessione estiva della m... ► reggiotoday.it
Maltempo, alberi cadono sulle auto. Allagamenti nella provincia di Perugia
Una violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Perugia ha richiesto un intenso imp... ► perugiatoday.it
Rapid Vienna Fiorentina 0 3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson
(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della s... ► ildifforme.it
Ikea lo propone a meno di 100 euro: praticità e stile ai massimi livelli
Un nuovo prodotto realizzato direttamente da Ikea e che offre una grandissima opportunità. Può arri... ► temporeale.info
NBA: scommesse, arresti e mafia. La lega scossa dallo scandalo
Uno scandalo gravissimo è emerso nel corso delle scorse ore, anzi lungo un po’ tutta la giornata, n... ► oasport.it
"Israele non annetterà la Cisgiordania": gli Usa fermano Netanyahu e per la pace a Gaza impongono una nuova road map
Dopo l’altolà arrivato da Washington, Benjamin Netanyahu ha fermato l’iter dell'annessione della C... ► today.it
Manovra, Schlein: da Salvini e Tajani spettacolo pietoso
Roma, 23 ott. (askanews) – “Pare che i due vicepremier Tajani e Salvini abbiano votato in Consigl... ► ildenaro.it
Roma Viktoria Plzen 0 0 LIVE: match in equilibrio
Roma Viktoria Plzen LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la giornata... ► calcionews24.com
Antonio Gengaro presenta la sua candidatura nelle regionali con il PD e Fico Presidente
Antonio Gengaro, presente nella lista del Partito Democratico per le regionali in Campania, con Ro... ► avellinotoday.it
Simona Quadarella si racconta: cambiamenti, Europei e nuove sfide! Acque libere? “Ni”
Un 2025 da incorniciare per Simona Quadarella, la regina del mezzofondo azzurro che continua a scri... ► oasport.it
DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 23 ottobre: Rapid Vienna Fiorentina 0 3, Steaua Bologna 1 2 LIVE
Ecco tutte le notizie di oggi 23 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomerca... ► calciomercato.it
Pordenone di nuovo in piazza per la Palestina: come cambia la viabilità
Si terrà venerdì 24 ottobre un nuovo corteo per la Palestina. Dopo i flash mob in piazzetta Cavour... ► pordenonetoday.it
Colonnese: «Il Napoli ha bisogno di ritrovare sé stesso, ecco chi mi aspetto contro l’Inter»
di Redazione Inter News 24Le parole di Francesco Colonnese, ex calciatore, sulla situazione attuale ... ► internews24.com
Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2 1 a Bucarest
I rossoblù si impongono in Romania sull'Fcsb con le reti di Odgaard e Dallinga. BUCAREST (ROMANIA)... ► ilgiornaleditalia.it
Contro il conflitto di genere per contrastare la denatalità e favorire l’uguaglianza: sit in sul corso Garibaldi
Nelle principali piazze d’Italia, Domenica 26 Ottobre 2025 si svolgerà un sit-in nazionale promoss... ► reggiotoday.it
Le mani della mafia sull’Nba, scommesse online e poker con le celebrità: cosa sono le prop bet e le figure cards
Uno scandalo riguardante le scommesse sportive ed il poker sta scuotendo gli Stati Uniti. Sono coin... ► notizie.com
Preghiera della sera 23 Ottobre 2025: “Vieni Santo Spirito”
“Vieni Santo Spirito”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla gior... ► lalucedimaria.it
Coppa del Mondo di Scherma, la Nazionale di Fioretto a Tirrenia in vista del debutto nel circuito iridato
Tirrenia – Nel ritiro collegiale in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI di Tirreni... ► ilfaroonline.it
Roma Viktoria Plzen 0 2 LIVE: Souaré raddoppia con una perla
Per archiviare definitivamente la sconfitta contro l’Inter, la Roma ha bisogno di tornare immediata... ► sololaroma.it
Arda Güler incredulo: nominato Mvp di Real Juve, pensava fosse un errore
Arda Güler è stato il protagonista della partita di ieri tra Real Madrid e Juventus. Il match si è ... ► ilnapolista.it
Gli stacca la corrente poi viene preso a martellate: «Con te non parlo sei africano». In tre a processo per rissa, uno patteggia
ANCONA – Stava facendo delle saldature quando è rimasto senza corrente. Così non poteva lavorare p... ► anconatoday.it
Gen V – Stagione 2: la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys
Gen V – Stagione 2: la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di T... ► cinefilos.it
A letto con il nemico: la spiegazione del finale del film
A letto con il nemico: la spiegazione del finale del film A letto con il nemico (Sleeping with the ... ► cinefilos.it
Braga e Lione restano a punteggio pieno. Aston Villa ko a sorpresa, i Rangers non vincono più
Il Fenerbahçe trova il primo successo. Il Ferencvaros doma il Salisburgo 3-2. Genk-Betis, poche emoz... ► gazzetta.it
Bologna, colpo esterno in Europa League: 2 1 alla Steaua Bucarest e primi tre punti nel girone
Senza Italiano in panchina, sostituito da Niccolini, i rossoblù partono fortissimo con Odgaard e Da... ► sportface.it
Calcio femminile, Italia alla prova domani nell’amichevole contro il Giappone a Como
La Nazionale italiana di calcio femminile torna in azione. Dopo il brillante cammino negli Europei ... ► oasport.it
Cronaca, risultato e gol mentre gli uomini di Emery soffrono l’Europa League sconvolta
2025-10-23 20:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serie di vittor... ► justcalcio.com
Francis Ford Coppola sul lastrico dopo le spese faraoniche per l’ultimo film: «Venderò i miei orologi di lusso»
Francis Ford Coppola, il leggendario regista della trilogia Il Padrino, è al verde. E non è la pri... ► open.online
Trump, nuova mossa per la pace tra Ucraina e Russia: sanzioni sul petrolio russo
Nuova mossa da parte di Donald Trump per tentare di portare Vladimir Putin a trattare la pace... ► dailynews24.it