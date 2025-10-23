Litiga mesi con vicinapoi l' accoltella

7.49 Mesi di litigi, poi un uomo ha attirato la vicina fuori di casa e l'ha accoltellata: lei si è salvata, lui è in carcere per tentato omicidio. E' accaduto a Terzignano, Napoli. L'ultimo diverbio tra vicini riguardava il lavaggio del terrazzino: l'acqua cadeva in quello,sottostante,dell'uomo. Lui è sceso nell'androne e ha chiuso i contatori dell'acqua; poi, armato di coltello, ha aspettato la donna. Quando lei è arrivata l'ha colpita al petto, fortunatamente mancando il cuore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

