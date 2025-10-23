Literary Experience all’Aternino | la presentazione di un libro diventa esperienza immersiva

Venerdì 24 ottobre, alle ore 21, si terrà un particolare evento culturale al polo bibliotecario Aternino: Literary Experience. Questa iniziativa unirà letteratura, musica, arte e psicologia, coinvolgendo i cinque sensi in un viaggio capace di restituire alla parola scritta la sua dimensione più. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

