Scontro incandescente a Coffee break (La7) tra il senatore del M5s Luca Pirondini e il deputato della Lega Stefano Candiani sulla legge di bilancio e sul pasticcio relativo alla norma che innalzava inizialmente al 26% l’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi. La novità dell’ultima ora è che la norma è stata parzialmente modificata mantenendo la cedolare secca al 21%, ma solo se il proprietario affitta senza intermediari. A essere contrari alla stretta sugli affitti brevi sia Forza Italia, sia la Lega, nonostante un suo esponente, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, abbia voluto e difeso la norma, come ha spiegato nel Question Time alla Camera nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite Pirondini-Candiani su La7. “Incapaci, fate una manovra magra per comprare armi”. “Colpa del Superbonus”