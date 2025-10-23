Lite furiosa perché è successo Carlo Conti e Gerry Scotti il retroscena che si scopre ora

Un’amicizia nata all’insegna della stima reciproca e consolidata sul palco del Festival di Sanremo, ma che oggi sembrerebbe essersi incrinata. Tra Gerry Scotti e Carlo Conti, due colonne portanti della televisione italiana, l’armonia che li aveva uniti fino a pochi mesi fa potrebbe essersi raffreddata. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove parla di un “rapporto congelato dopo il Festival di Sanremo”, accennando a tensioni che nessuno, fino a ora, aveva voluto commentare apertamente. Secondo il giornalista, la frattura tra i due conduttori sarebbe nata proprio in seguito alla loro collaborazione sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it