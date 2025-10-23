Lite furiosa perché è successo Carlo Conti e Gerry Scotti il retroscena che si scopre ora
Un’amicizia nata all’insegna della stima reciproca e consolidata sul palco del Festival di Sanremo, ma che oggi sembrerebbe essersi incrinata. Tra Gerry Scotti e Carlo Conti, due colonne portanti della televisione italiana, l’armonia che li aveva uniti fino a pochi mesi fa potrebbe essersi raffreddata. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove parla di un “rapporto congelato dopo il Festival di Sanremo”, accennando a tensioni che nessuno, fino a ora, aveva voluto commentare apertamente. Secondo il giornalista, la frattura tra i due conduttori sarebbe nata proprio in seguito alla loro collaborazione sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Su Reddit una donna racconta come ha negato le ferie a una collega che si doveva sposare, scatenando una furiosa lite sul posto di lavoro - facebook.com Vai su Facebook
“La chiudiamo dopo in privato”: lite furiosa tra #Fini e #LilliGruber a @OttoemezzoTW Guarda il video completo al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/la-chiudiamo-dopo-in-privato-lite-furiosa-tra-gianfranco-fini-lilli-gruber-8-e-mezzo… #Striscialanotizi - X Vai su X
Lite furiosa su Gaza a Cartabianca, Iacchetti non si pente: “Ripeterei tutto”. Lo scontro con Mizrahi divide il pubblico. Video - Lo scambio si è fatto sempre più acceso, fino agli insulti personali: Mizrahi ha definito Iacchetti “fascista”, mentre il conduttore lo ha minacciato di scendere a menarlo. Come scrive notizie.tiscali.it
Furiosa lite con la ex: in quei minuti di follia dette fuoco al letto. In carcere 53enne - Con lui fuori di sé che, ad un certo punto, arrivò fino ad appiccare il fuoco, che fu fermato dall’immediato intervento dei vigili del fuoco. Lo riporta lanazione.it
Belen Rodriguez, lite furiosa in strada: “State lontani da me e mia figlia Luna”/ Cos’è successo - Belen Rodriguez è finita al centro di una nuova lite con i paparazzi: la showgirl furiosa in strada a Milano insieme alla figlia Luna Marì Belen Rodriguez ha sempre dimostrato di essere una donna ... Si legge su ilsussidiario.net