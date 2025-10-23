Lite furiosa a Ore 14 | scontro tra Azzurra Barbuto e l’avvocata Pontenani Milo Infante perde le staffe

Caos totale nello studio di Ore 14, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2 nel corso della puntata del 22 ottobre. Una puntata esplosiva quella andata in onda ieri, dedicata ancora una volta al caso Alessia Pifferi, la madre condannata all’ergastolo per aver lasciato morire la figlia Diana a soli 18 mesi. Il confronto tra ospiti, nato come analisi sul profilo psicologico dell’imputata, è degenerato in una violenta lite televisiva tra la giornalista Azzurra Barbuto e l’avvocata Alessia Pontenani, legale della Pifferi in appello. Il clima si è surriscaldato al punto che Infante è stato costretto a chiudere il collegamento, spegnere audio e fermare gli ospiti: “Basta! Azzurra, ti prego, basta!”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

