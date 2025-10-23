Lite furiosa a Ore 14 | scontro tra Azzurra Barbuto e l’avvocata Pontenani Milo Infante perde le staffe

Caos totale nello studio di Ore 14, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2 nel corso della puntata del 22 ottobre. Una puntata esplosiva quella andata in onda ieri, dedicata ancora una volta al caso Alessia Pifferi, la madre condannata all’ergastolo per aver lasciato morire la figlia Diana a soli 18 mesi. Il confronto tra ospiti, nato come analisi sul profilo psicologico dell’imputata, è degenerato in una violenta lite televisiva tra la giornalista Azzurra Barbuto e l’avvocata Alessia Pontenani, legale della Pifferi in appello. Il clima si è surriscaldato al punto che Infante è stato costretto a chiudere il collegamento, spegnere audio e fermare gli ospiti: “Basta! Azzurra, ti prego, basta!”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lite furiosa a Ore 14: scontro tra Azzurra Barbuto e l’avvocata Pontenani, Milo Infante perde le staffe

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Su Reddit una donna racconta come ha negato le ferie a una collega che si doveva sposare, scatenando una furiosa lite sul posto di lavoro - facebook.com Vai su Facebook

“La chiudiamo dopo in privato”: lite furiosa tra #Fini e #LilliGruber a @OttoemezzoTW Guarda il video completo al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/la-chiudiamo-dopo-in-privato-lite-furiosa-tra-gianfranco-fini-lilli-gruber-8-e-mezzo… #Striscialanotizi - X Vai su X

Lite a Ore 14, Milo Infante perde la pazienza: "Ora basta": Azzurra Barbuto contro Pontenani - Una nuova lite ha avuti luogo a “Ore 14”, nella puntata andata in onda ieri, quando Milo Infante ha dedicato ampio spazio al caso di Alessia Pifferi. Secondo notizie.it

Alessia Pifferi, lite a Ore 14: Azzurra Barbuto contro Pontenani “Ti denuncio”/ Ira Milo Infante “Ora basta!” - Ore 14, caos tra Azzurra Barbuto e Pontenani (avvocato di Alessia Pifferi): "Ti denuncio". Si legge su ilsussidiario.net