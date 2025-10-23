L’Italia divorata dal turismo del gusto

È un paradosso tutto italiano: il Paese che ha fatto della cucina un’arte e un simbolo universale sta lentamente trasformando il proprio patrimonio gastronomico in un’attrazione turistica, uno spettacolo da consumare più che un linguaggio da vivere. A denunciarlo è un recente e incisivo reportage pubblicato sul New York Times, firmato dalle giornaliste Emma Bubola e Motoko Rich, che descrivono con toni amari e precisi come le principali città italiane Bologna, Firenze, Roma e Torino si stiano trasformando in “ ristoranti a cielo aperto ”, dove tutto è studiato per lo sguardo del turista e sempre meno per l’esperienza autentica di chi quei luoghi li abita davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

