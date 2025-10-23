Liste piene di moglie e figli Sorrentino NdC | Per noi legittimo altri ipocriti

Anteprima24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’ipocrisia e il moralismo durano lo spazio di un mattino. Poi all’alba escono sui giornali i nomi che comporranno le liste si scopre che ovunque sono piene di mogli di e figli di. Si candideranno in Forza Italia la giovane figlia del sindaco di Scafati e la figlia del leader dell’Ugl, mentre in FdI la moglie del deputato Schiano di Visconti, la moglie del Rettore della Federico II Lorito e la figlia dello storico missino Abbatangelo. Morale della favola, non c’è nulla di clamoroso, è una pratica politica comune a tutti gli schieramenti. Che ipocrisia generale dunque, in particolare di qualche europarlamentare napoletano o parlamentare locale che si scandalizzano per conto terzi e poi fanno in casa le stesse cose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

liste piene di moglie e figli sorrentino ndc per noi legittimo altri ipocriti

© Anteprima24.it - Liste piene di moglie e figli, Sorrentino (NdC): “Per noi legittimo, altri ipocriti”

Argomenti simili trattati di recente

Regionali in Campania, mogli e figlie «illustri» all’arrembaggio delle liste di Fratelli d’Italia e Forza Italia - Visto ciò che accade nel campo largo di Fico e dei De Luca padre e figlio, il centrodestra non può essere da meno. Scrive msn.com

Uccide la moglie e un figlio, Salvatore Ocone ha ammesso gli omicidi; i figli colpiti in casa, poi la fuga - Ha ammesso tutto Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano. Segnala ilmattino.it

Uccide moglie e figlio nel Beneventano, Salvatore Ocone ha confessato - Ha confessato nella notte, dopo un'ora e mezza di interrogatorio, Salvatore Ocone, operaio 58enne ritenuto l'autore del femminicidio della moglie Elisa Polcino e dell'omicidio del figlio 15enne Cosimo ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Liste Piene Moglie Figli