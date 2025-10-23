Liste piene di moglie e figli Sorrentino NdC | Per noi legittimo altri ipocriti

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’ipocrisia e il moralismo durano lo spazio di un mattino. Poi all’alba escono sui giornali i nomi che comporranno le liste si scopre che ovunque sono piene di mogli di e figli di. Si candideranno in Forza Italia la giovane figlia del sindaco di Scafati e la figlia del leader dell’Ugl, mentre in FdI la moglie del deputato Schiano di Visconti, la moglie del Rettore della Federico II Lorito e la figlia dello storico missino Abbatangelo. Morale della favola, non c’è nulla di clamoroso, è una pratica politica comune a tutti gli schieramenti. Che ipocrisia generale dunque, in particolare di qualche europarlamentare napoletano o parlamentare locale che si scandalizzano per conto terzi e poi fanno in casa le stesse cose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liste piene di moglie e figli, Sorrentino (NdC): “Per noi legittimo, altri ipocriti”

