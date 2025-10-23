Liste d’attesa la FP CGIL Salerno | A rischio sottoutilizzo quasi un milione di euro se l’ASL Salerno non definisce i percorsi

La FP CGIL Salerno torna a puntare i riflettori sul tema delle liste d’attesa e lancia l’allarme: quasi un milione di euro rischia di restare inutilizzato se l’ASL Salerno non definisce in tempi rapidi i percorsi operativi per l’attuazione dei piani di abbattimento. In una nota indirizzata al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

