Lista di tutti i dispositivi connessi al WiFi

Con la diffusione dei dispositivi Smart, tutti connessi in rete ed in molti casi anche a internet, può essere utile e interessante averne una panoramica generale in modo da poter vedere quanti di essi sono connessi, quali sono e se ci sono intrusi o problemi. Oggi sono molti i dispositivi che si connettono al Wi-Fi di casa: PC, smartphone, tablet, smart TV, assistenti vocali, console di gioco, stampanti Wi-Fi e altro ancora. G Identificare chi è connesso serve a ottimizzare la velocità, proteggere la privacy e prevenire accessi non autorizzati. Ad esempio, un vicino che usa la rete senza permesso può consumare banda, mentre un dispositivo compromesso potrebbe spiare i dati. 🔗 Leggi su Navigaweb.net