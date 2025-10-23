L' ira di Tajani sulle nuove tasse | Sulla manovra decide la politica non i funzionari del Mef

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla manovra 2026 decide "la politica" non qualche funzionario del ministero dell'Economia e delle finanze. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani esprime tutta la sua insoddisfazione per le nuove norme che aumentano le tasse sugli affitti brevi e sui dividendi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ira tajani nuove tasseManovra, l’ira di Tajani: «Non decidono i vertici del Mef» - ROMA «Ogni partito deve cercare di rivendicare le proprie posizioni, ma l’impostazione della finanziaria è già chiusa. Segnala corrieredellacalabria.it

ira tajani nuove tasseManovra, l’ira di Tajani: “Decide la politica, non i grand commis del Mef” - Pronti gli emendamenti per cancellare l’aumento della tassa sulle locazioni brevi e ... repubblica.it scrive

ira tajani nuove tasseTassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza - Antonio Tajani ha promesso battaglia agli alleati sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, comparso nella bozza di Manovra ... quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ira Tajani Nuove Tasse