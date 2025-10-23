L’ira di Putin contro gli Usa | Dall’America un atto ostile Petrolio russo stop della Cina

Roma, 24 ottobre 2025 – La Russia gonfia i muscoli e minaccia gli Stati Uniti, ma senza chiudere completamente la porta. A Mosca l’annuncio di Donald Trump di mettere sotto sanzioni principali fornitori russi Rosneft e Lukoil per la guerra in Ucraina non è piaciuto, ma c’è ancora la speranza che il tycoon possa decidere di incontrare Vladimir Putin. Eventualità che, però, al momento sembra ampiamente sfumata. epa12475525 Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Presidential Council for the Implementation of State Demographic and Family Policy in Moscow, Russia, 23 October 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ira di Putin contro gli Usa: “Dall’America un atto ostile”. Petrolio russo, stop della Cina

Leggi anche questi approfondimenti

Cosa ha detto il presidente russo Vladimir #Putin commentando le sanzioni annunciate dall'amministrazione #USA e su eventuali attacchi con missili #tomahawk - facebook.com Vai su Facebook

L’ira di Putin contro gli Usa: “Dall’America un atto ostile”. Petrolio russo, stop della Cina - Pechino dopo le sanzioni della Casa Bianca non acquisterà il greggio del Cremlino ... Scrive quotidiano.net

Guerra Ucraina, Putin: «Le sanzioni degli Usa sul petrolio russo sono un atto ostile. La risposta a raid Tomahawk sarebbe schiacciante» - Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce 'un buon compromesso' la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea ... Come scrive ilmattino.it

Putin, 'le sanzioni degli Usa sono un atto ostile - "Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- ansa.it scrive