"L’unica via percorribile è il dialogo. Per questo invitiamo tutti i rappresentati degli istituti, occupati e non, in Palazzo Vecchio: confrontatevi con noi, siamo pronti ad ascoltare". L’invito parte dall’assessora all’Educazione, Benedetta Albanese. E arriva dritto a tutti gli studenti che, in queste ore, chiedono da istituti e licei occupati, più ascolto da parte del mondo della scuola. Più di sette fra licei e istituti hanno occupato. Era tanto che le scuole non vivevano un autunno così caldo. Assessora, un bene o un male? "Sentire di doversi mobilitare per un’idea e confrontarsi con i propri compagni fa parte della migliore gioventù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'invito dell'assessora Albanese: "Venite in Comune e parlateci"