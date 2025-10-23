' LinuxDay' anche a Ferrara si celebrano il software libero e le alternative digitali alla Silicon Valley
Sabato 25 alle 10 nei locali del Csv gli appassionati di informatica e tutte le persone che hanno a cuore la libertà digitale sono chiamati a raccolta per il 'Linux Day', la giornata nazionale a sostegno del software libero e dei programmi open source. L'evento è organizzato e gestito dal Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
LinuxDay 2025: anche a Ferrara i festeggiamenti dei primi 25 anni dell'associazione nazionale - Sabato 25 ottobre 2025 dalle 9:00 alle 13:00 nella sede di Agire Sociale (via Ravenna 52) si terrà il dibattito a tema Linux, per festeggiare i suoi 25 anni. Lo riporta cronacacomune.it