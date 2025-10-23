L’Intelligence come nuova forma di cultura La rilfessione di Caligiuri

Tutti i fenomeni sociali si comprendono innanzitutto attraverso la cultura e le parole. Pertanto l’Intelligence può essere vista come una scienza nuova, perché frantuma tutti i percorsi disciplinari esistenti. È una forma avanzata di cultura, intesa come visione del mondo, che oggi, più che conoscenza del passato, significa capacità di prevedere l’avvenire. L’intelligence diventa così il punto di incontro di diverse forme di conoscenza, e rappresenta il terreno dove si vince o si perde la sfida del futuro. Attualmente lo scenario inevitabile è la guerra tra l’intelligenza umana, formatasi in migliaia di anni, e quella artificiale, in corsa per realizzare l’algoritmo definitivo, che programma sé stesso. 🔗 Leggi su Formiche.net

