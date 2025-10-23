L’Intelligence come nuova forma di cultura La rilfessione di Caligiuri
Tutti i fenomeni sociali si comprendono innanzitutto attraverso la cultura e le parole. Pertanto l’Intelligence può essere vista come una scienza nuova, perché frantuma tutti i percorsi disciplinari esistenti. È una forma avanzata di cultura, intesa come visione del mondo, che oggi, più che conoscenza del passato, significa capacità di prevedere l’avvenire. L’intelligence diventa così il punto di incontro di diverse forme di conoscenza, e rappresenta il terreno dove si vince o si perde la sfida del futuro. Attualmente lo scenario inevitabile è la guerra tra l’intelligenza umana, formatasi in migliaia di anni, e quella artificiale, in corsa per realizzare l’algoritmo definitivo, che programma sé stesso. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso online in Analisi d'Intelligence. Per info e costi: [email protected]; [email protected] - X Vai su X
La nuova versione di Siri potenziata da Apple Intelligence, prevista con iOS 26.4, non convince del tutto alcuni ingegneri interni di Apple. Secondo quanto riportato da Mark Gurman nel suo consueto report “Power On” per Bloomberg, alcuni dipendenti del tea - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la nuova Carta della Cultura: si taglia a 100 euro e vale solo per i libri - Dall’1 ottobre 2025 debutta la nuova Carta della Cultura, il contributo del MIC – Ministero della Cultura pensato per l’acquisto di libri. Lo riporta exibart.com