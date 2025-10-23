Lino Guanciale | Europeana

Bolognatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un racconto del Novecento terribile e divertente, incredibile e semplice, in cui trovano spazio eccezionalità e frivolezza. È ‘Europeana. Breve storia del XX secolo’, lo spettacolo che Lino Guanciale porterà in scena al Teatro Duse di Bologna il 25 e 26 ottobre (sabato ore 21, domenica ore 16).Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

