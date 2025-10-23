Lino Guanciale | Europeana

Un racconto del Novecento terribile e divertente, incredibile e semplice, in cui trovano spazio eccezionalità e frivolezza. È ‘Europeana. Breve storia del XX secolo’, lo spettacolo che Lino Guanciale porterà in scena al Teatro Duse di Bologna il 25 e 26 ottobre (sabato ore 21, domenica ore 16).Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Lino Guanciale ci invia un messaggio accessibile durante l'inagurazione del Prix Italia su "Il commissario Ricciardi 3", in onda dal 10 novembre su Rai1. - facebook.com Vai su Facebook

Lino Guanciale torna a vestire i panni de #IlCommissarioRicciardi. Da lunedì 10 novembre la terza stagione su Rai 1. #IlCommissarioRicciardi3 - X Vai su X

"Europeana, un punto sull’Occidente" - Lino Guanciale porta il suo spettacolo, tratto dal libro di Ourednik, al Duse: "Va riaffermata la centralità della parola" ... Lo riporta msn.com

Stagione teatrale, su il sipario. C’è Lino Guanciale in Europeana - Tre le serate per ogni spettacolo, "50mila euro di investimento in più che hanno dato risultati importanti" spiega l’assessore Micol Lanzidei . ilrestodelcarlino.it scrive

Il Novecento plasmato da Lino Guanciale. Recitazione e musica si fondono sul palco, “Europeana” stasera a Fermo - FERMO Scampoli, brandelli e flash dalla storia europea del ‘900 del ceco Patrik Ourednik, saranno gli ingredienti di Europeana, uno spettacolo ... Lo riporta msn.com