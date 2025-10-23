L' innovativa piazza impermeabile in città dove si socializza e si fa sport
Una piazza "impermeabile" che in caso di eventi piovosi straordinari sarà in grado di drenare l'acqua grazie a sistemi innovativi. Ma anche uno spazio urbano piacevole e accogliente con ampi spazi verdi dove troveranno posto i banchi del mercato, ci si incontrerà e dove si potrà anche fare sport. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
