L' innovativa piazza impermeabile in città dove si socializza e si fa sport

Monzatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piazza "impermeabile" che in caso di eventi piovosi straordinari sarà in grado di drenare l'acqua grazie a sistemi innovativi. Ma anche uno spazio urbano piacevole e accogliente con ampi spazi verdi dove troveranno posto i banchi del mercato, ci si incontrerà e dove si potrà anche fare sport. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Innovativa Piazza Impermeabile Citt224