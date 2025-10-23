L’ingegnere della Rossa | Con i miei algoritmi faccio volare le Ferrari
"Difficile accontentare Hamilton", ma quando alla gara successiva la Ferrari vola "la soddisfazione è enorme". Alex Peverani è un ragazzo di 30 anni di Torre Pedrera, con la passione per le auto da corsa, chiamato dalla Ferrari a far parte della squadra corse di Formula Uno. Alex, perché la Ferrari l’ha voluto assumere? "Dopo avere frequentato ingegneria meccanica a Forlì, sono arrivato alla Magneti Marelli. Grazie a un professore sono poi entrato in una società di consulenza che collaborava con Ferrari. Lì è iniziato tutto". Cosa fai nello specifico? "Mi occupo della scrittura di algoritmi di controllo motore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
