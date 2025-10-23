L' industria farmaceutica abbandonata diventa un supermercato completamente green

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Demolizione e ricostruzione, senza consumo di altro suolo. Così il vecchio edificio che, dopo la chiusura di un’industria farmaceutica, è rimasto abbandonato per oltre quindici anni, si è trasformato in un nuovo supermercato. Il trentesimo Lidl di Roma e provincia.Il nuovo Lidl di PomeziaIl punto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

