Pugno duro del Comitato Olimpico Internazionale nei confronti dell’Indonesia dopo la decisione del governo indonesiano di escludere i ginnasti israeliani dai World Artistic Gymnastics Championships in corso a Giacarta. «Il Comitato Olimpico Internazionale ha esortato le federazioni sportive internazionali a non organizzare alcun evento sportivo in Indonesia dopo che il Paese ha vietato la partecipazione dei ginnasti israeliani a un campionato mondiale che si svolge lì questo mese.» Lo riporta Il Guardian. L’Indonesia dice addio al sogno olimpico. “In un comunicato ufficiale, il CIO ha annunciato di aver interrotto «tutte le discussioni su una potenziale candidatura olimpica da parte dell’Indonesia» fino a quando il governo non garantirà che «tutti gli atleti, indipendentemente dalla nazionalità, potranno partecipare a competizioni sportive nel Paese». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Indonesia vieta l’ingresso agli israeliani ed il Cio si arrabbia: niente Olimpiadi nel 2036 (Guardian)