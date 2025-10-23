La Serie B è scossa in queste ore dal caso Juve Stabia (foto), avversario atteso anche a Modena domenica 2 novembre alle 15, subito dopo il derby con la Reggiana. Nelle scorse ore la società stabiese è stata colpita da ben undici interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli a carico di altrettante società operanti nell’indotto economico della società gialloblù. "I provvedimenti – scrive la Prefettura partenopea – sono stati emessi a seguito dell’adozione del decreto della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società sportiva da parte del Tribunale di Napoli su proposta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore di Napoli e del questore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'incognita. Juve Stabia nel caos. Il 2 novembre la sfida