L’incognita Juve Stabia nel caos Il 2 novembre la sfida
La Serie B è scossa in queste ore dal caso Juve Stabia (foto), avversario atteso anche a Modena domenica 2 novembre alle 15, subito dopo il derby con la Reggiana. Nelle scorse ore la società stabiese è stata colpita da ben undici interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Napoli a carico di altrettante società operanti nell’indotto economico della società gialloblù. "I provvedimenti – scrive la Prefettura partenopea – sono stati emessi a seguito dell’adozione del decreto della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società sportiva da parte del Tribunale di Napoli su proposta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore di Napoli e del questore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il Real ha mostrato la sua qualità, ma quella ovviamente si conosceva (per un #Yildiz c'è un #Guler, a cui si sommano i #Mbappé, i #Bellingham, i #Vinicius, ecc). L'incognita era, e rimane, la #Juve. Si riuscirà a ripartire almeno da questa voglia? #RealMadridJ
Mentre si attende il ritorno in campo per la sfida contro la Juve Stabia i tifosi aspettano il completo recupero di Gennaro Tutino
Caos Juve Stabia, l'ombra della camorra sul club campano. Gratteri: "Tutta la gestione era in mano ai clan" - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose.
DIRETTA/ Spezia Juve Stabia (risultato finale 1-3): tre punti a campani (Serie B, 20 settembre 2025) - di fatto, lo Spezia cerca di riaprire il match senza, però, creare delle grosse occasioni.
LIVE Catanzaro-Juve Stabia, segui la sfida di Serie B - Gol, spettacolo ed emozioni nell'anticipo della quinta giornata di Serie B tra Catanzaro e Juve Stabia.