Lina Sastri Gino Rivieccio e Jamal Taslaq tra gli ospiti del charity Sinfonia d’autunno a Napoli

Saranno Lina Sastri, icona della cultura partenopea nel mondo, Gino Rivieccio, attore showman, Jamal Taslaq, couturier italo palestinese, ambasciatore di pace nel mondo, gli special guest della nuova edizione di “ Sinfonia d’Autunno ” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridi’ Communication, per il secondo anno, destinato alla comunicazione di A.I.D.O ( Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Odv) al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sociale così delicato e relativa raccolta fondi. L’evento che si svolgerà martedì 28 ottobre a Villa Mazzarella (Napoli) a partire dalle ore 20,00 vedrà in pole position la signora Flavia Petrin, Presidente A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it