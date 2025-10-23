L’improbabile in musica funziona davvero? Le collaborazioni musicali più curiose e sorprendenti

Life&People.it Nella musica contemporanea, dove ogni produzione sembra già sentita e risentita, pare ci sia ancora spazio per lo stupore. Esistono collaborazioni musical i alquanto curiose che, almeno sulla carta, sembrano un errore di calcolo. Per molti può risultare strano che artisti provenienti da universi lontani, per formazione, genere ed immaginario estetico, decidano di collaborare, eppure, contro ogni pronostico, alcuni di loro trovano una chimica che funziona. Certi duetti hanno qualcosa in più: non solo fondono generi, mettono in discussione le logiche di mercato. Sono il prodotto di un tempo musicale liquido, in cui il pubblico pretende collisioni, ancor più della coerenza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it