Lilly tra gli sponsor di Milano Cortina 2026 | salute al centro

Lilly diventa sponsor ufficiale dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Un’alleanza nata per portare la salute al centro dell’esperienza sportiva, con iniziative di sensibilizzazione su prevenzione e intervento precoce nelle malattie croniche, annunciate a Milano il 23 ottobre 2025 e orientate al coinvolgimento di comunità e nuove generazioni. Un impegno che sposa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lilly tra gli sponsor di Milano Cortina 2026: salute al centro

