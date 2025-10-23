Liguria lotteria a premi per chi si vaccina
Lotteria a premi per chi si vaccina “Le tentano tutte per indurre al sacro inoculo gli operatori sanitari, in buona parte recalcitranti. Lascia alquanto pensare che debbano ricorrere a questi mezzucci per convincere chi di professione dovrebbe sapere a cosa servono i vaccini. O forse è proprio per quello che pochi si fidano? Sarà anche. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
