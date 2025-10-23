Lido di Classe allarme topi Cavi dell’auto rosicchiati e un turista morso | Serve un intervento

È salito sull’auto acquistata di recente, ha cercato di accenderla, non ci è riuscito. E ha così scoperto che i topi erano entrati nel motore e avevano rosicchiato i cavi elettrici. La brutta sorpresa è costata a Terzino Giorgini, presidente della Pro loco di Lido di Classe, 210 euro: 160 per la riparazione in officina e 50 per il carro attrezzi. Un episodio che lui spiega non essere il solo a Lido di Classe, dove negli ultimi mesi è stata più volte segnalata la presenza dei roditori. "È una cosa da non credere e ci sono stati anche altri casi – dice Giorgini –. Salgono dalle fogne, lo abbiamo segnalato ma non c’è stata risposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

