Libri | le uscite di ottobre

Tra i libri di ottobre, vi sono Ilan Pappè ma anche la Tokarczuk per varie storie e trame. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Libri: le uscite di ottobre

Argomenti simili trattati di recente

CONOSCIAMO MEGLIO LE USCITE DI OTTOBRE!!! È online, sul nostro blog, un articolo speciale, scritto da Enrica Mambretti, autrice del libro: “Lola, un amore di Stella" Emme Promozione Enrica Mambretti LIBRI Con parole intime e toccanti, l’autrice ci - facebook.com Vai su Facebook

Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 190 novità consigliate a ottobre 2025 https://illibraio.it/news/narrativa/libri-ultime-uscite-ottobre-2025-1478517… #bambinieragazzi #fumetti #narrativa #saggistica #varia - X Vai su X

Settembre, tempo di libri: le migliori nuove uscite a tema food - Saggi (tra cui uno di Andrea Camilleri, autore del Commissario Montalbano di cui ricorre il centenario), romanzi che portano in una Sardegna insolita, ma anche testi che aiutano i genitori a destreggi ... Scrive corriere.it

I libri da leggere assolutamente a ottobre, se non l’avete ancora fatto - L’autunno è entrato nel vivo e il modo migliore per affrontarlo è lasciarsi trascinare dalle tante storie e colpi di scena che renderanno ottobre indimenticabile ... Come scrive today.it

6 libri Fazi da recuperare con gli sconti di ottobre - 20%: dai longseller ai romanzi, dai saggi alla narrativa internazionale. Secondo libreriamo.it