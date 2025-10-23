Libero Quotidiano e l' evento Le rotte dell' energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale
Libero Quotidiano organizza l'evento “Rotta dell'energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale”, in programma a Roma, presso l'Ara Pacis. La giornata si aprirà alle 10:30 con una tavola rotonda che vedrà protagonisti i vertici di Acea, Enav, Enel, Eni, Terna e Renexia, impegnati in un confronto con il direttore Mario Sechi su temi legati agli investimenti e alle prospettive future. A seguire, alle 11:30, è prevista un'intervista a Matteo Salvini dedicata a “Il ponte e l'impatto sugli investimenti per l'Italia”. L'incontro mira a esplorare come i profondi cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici stiano ridefinendo le rotte mondiali dell'energia e del commercio, con effetti diretti sugli equilibri internazionali e sulle strategie di sviluppo e investimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La parola di Pietro è “cortigiana”. Nel nuovo episodio del podcast di Libero Quotidiano, Pietro Senaldi smonta la gaffe e il silenzio della sinistra: quando l’insulto arriva da casa loro, l’indignazione scompare. #LaParolaDiPietro #LiberoQuotidiano - X Vai su X
Oggi il quotidiano Libero ha pubblicato la mia intervista in cui faccio il punto sulla clinica e sulle opzioni terapeutiche per quella che da tempo io chiamo "la patologia dimenticata": la diastasi dei retti. Credo che sia interessante soprattutto la parte in cui metto a - facebook.com Vai su Facebook
Libero Quotidiano e l'evento “Le rotte dell'energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale” - Libero Quotidiano organizza l’evento “Rotta dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale”, in programma a Roma, ... Da iltempo.it
Libero Quotidiano presenta "Le rotte dell’energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale" - Libero Quotidiano promuove l'evento "Rotta dell'energia e del commercio nel nuovo ordine mondiale". Lo riporta msn.com