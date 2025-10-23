Libero assegna a Conte il grado massimo della scala Mazzarri per il suo solito teatrino
Dopo la disfatta del Napoli contro il Psv in Champions, Claudio Savelli su Libero attacca il tecnico azzurro, Antonio Conte. “Una volta consegnato alla storia “Psv-Napoli 6-2”, si poteva pensare che, peggio della preparazione e della prestazione, non poteva esserci niente. Invece, sorpresa (sarcasmo). La chiamano “scala Mazzarri”, quella delle lamentele, e Antonio Conte ha toccato il grado massimo mandando in onda il solito teatrino dei retropensieri, delle cose dette a mezza bocca, della mancata assunzione di responsabilità. La Champions è ancora lunga ma, a sentire le parole del mister, quella del Napoli sembra già terminata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
