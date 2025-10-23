Dopo la disfatta del Napoli contro il Psv in Champions, Claudio Savelli su Libero attacca il tecnico azzurro, Antonio Conte. “Una volta consegnato alla storia “Psv-Napoli 6-2”, si poteva pensare che, peggio della preparazione e della prestazione, non poteva esserci niente. Invece, sorpresa (sarcasmo). La chiamano “scala Mazzarri”, quella delle lamentele, e Antonio Conte ha toccato il grado massimo mandando in onda il solito teatrino dei retropensieri, delle cose dette a mezza bocca, della mancata assunzione di responsabilità. La Champions è ancora lunga ma, a sentire le parole del mister, quella del Napoli sembra già terminata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Libero assegna a Conte il grado massimo della “scala Mazzarri” per il suo solito teatrino