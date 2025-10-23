di Nico Dente Gattola Aldo Moro è stato uno dei principali statisti del nostro paese, una delle personalità più eminenti della prima parte della storia repubblicana, la cui cifra politica è purtroppo oscurata dal tragico epilogo della sua vicenda umana, con il sequestro e poi la morte ad opera delle BR. Una figura sulla quale tanto si è scritto e tanto si scriverà perché in ogni caso Moro offre da sempre spunti di riflessione che non è fuori luogo e che sono ancora attuali come il bel libro di Angelo Picariello ”Liberiamo Moro dal caso Moro” ci dimostra. Incuriosito dall’originalità del titolo e attirato ovviamente dall’argomento che da sempre cattura la mia attenzione, ho di conseguenza partecipato con interesse alla presentazione a Napoli organizzata dalla Fondazione Real Monte ed Arciconfraternita San Giuseppe Dei Nudi presso l’omonimo complesso in una serata davvero ben riuscita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it