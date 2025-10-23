Libere di contare | l’autrice Emanuela Canepa protagonista del secondo appuntamento della rassegna

Prosegue il percorso della rassegnaLibere di contare – Autrici, storie e parità di genere in banca”, organizzata dall’associazione culturale CRAMS, con il sostegno di Bvr Banca Veneto Centrale e il patrocinio del Comune di Padova e della Provincia di Padova.Scopri tutti gli appuntamenti della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

