Libera Storie nascoste di grandi donne le conferenze dell’Associazione Archeosofica
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Si conclude sabato prossimo 25 ottobre 2025, il ciclo di conferenze dal titolo “Libera. Storie nascoste di grandi donne”, organizzato dalla Associazione Archeosofica, nella sua sede aretina in via Alessandro Dal Borro, 58, in zona Pescaiola. Il quarto incontro della serie che ha riscontrato una notevole partecipazione di pubblico sarà dedicato ad una straordinaria figura di donna vissuta in piena Medioevo, nella seconda metà del 1300, nella vicina città di Siena: Caterina, figlia di Jacopo Benincasa, da tutti conosciuta come Santa Caterina. Di questa figura, diventata poi compatrona d’Italia e d’Europa e che è stata dichiarata una dei quattro “dottori” della Chiesa al femminile, saranno evidenziate le caratteristiche di donna indomita e battagliera, capace di cambiare le vite di chi la conobbe, ma non solo, anche le sorti dell’Italia e del papato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La prima prova libera dell’ultimo round di SBK è andata e Bulega ha avuto la meglio su Razgatliogu. La sfida è ancora aperta e siamo sicuri che ci farà provare emozioni uniche. Taggaci nelle storie quando ci vedi su Sky Sport Motogp e Tv8. #gripmoto - facebook.com Vai su Facebook
“Medioevo è donna”, la conferenza all'Associazione Archeosofica di Arezzo - Storie nascoste di grandi donne", sabato 18 ottobre, nella nuova sede dell'Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro dal Borro 58 si ... Riporta lanazione.it