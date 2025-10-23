Libera Storie nascoste di grandi donne le conferenze dell’Associazione Archeosofica

Arezzo, 23 ottobre 2025 – Si conclude sabato prossimo 25 ottobre 2025, il ciclo di conferenze dal titolo “Libera. Storie nascoste di grandi donne”, organizzato dalla Associazione Archeosofica, nella sua sede aretina in via Alessandro Dal Borro, 58, in zona Pescaiola. Il quarto incontro della serie che ha riscontrato una notevole partecipazione di pubblico sarà dedicato ad una straordinaria figura di donna vissuta in piena Medioevo, nella seconda metà del 1300, nella vicina città di Siena: Caterina, figlia di Jacopo Benincasa, da tutti conosciuta come Santa Caterina. Di questa figura, diventata poi compatrona d’Italia e d’Europa e che è stata dichiarata una dei quattro “dottori” della Chiesa al femminile, saranno evidenziate le caratteristiche di donna indomita e battagliera, capace di cambiare le vite di chi la conobbe, ma non solo, anche le sorti dell’Italia e del papato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

