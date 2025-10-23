Libera la lista della legalità sprone alla politica

Tempo di lettura: 2 minuti Legalità, etica, trasparenza: su queste coordinate del vivere civile l’Associazione Libera scende in campo per le elezioni regionali. Ma nessun nome è stato fatto; piuttosto una proposta su diversi temi con la lista “Comunità che cambiano comunità”. Michele Martino, referente provinciale di Libera Benevento, ha annunciato la nascita della lista simbolica “Comunità che cambiano comunità” e questo pomeriggio nei pressi del Tribunale in via De Caro ha lanciato la proposta politico-programmatica: “La passione civica e civile non sono mai mancate. Una lista che ha un filo e che parte dalla memoria e dal disarmo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

